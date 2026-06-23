Inter e Atalanta continuano a lavorare per la chiusura dell'affare Palestra. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, Beppe Marotta e Luca Percassi si sono incontrati già ieri a Roma, mentre a Milano è arrivato da ieri anche l'agente Alessandro Lucci.

Palestra-Inter oltre i 50 milioni di euro per il cartellino

Con il giocatore, l'Inter ha già una base di accordo per un quinquennale e un ingaggio che, considerati i bonus, si avvicinerà ai 3 milioni di euro l'anno. "Le due società - si legge sul quotidiano - invece stanno sbrogliando gli ultimi nodi per arrivare alla fumata bianca, partendo dall'offerta interista con una quota fissa da 45 milioni più bonus per toccare l’agognata quota 50 richiesta fin dall’inizio dalla Dea. E, chissà, per provare a superarla lievemente con un ultimissimo sforzo finale. Gli ultimi dettagli riguardano l’entità dei premi e la possibilità di raggiungimento mentre negli ultimi giorni ha perso quota la percentuale di rivendita, che però entrambi i club sembrano orientati a non mettere in conto rispetto a quanto era trapelato. I bonus dovrebbero essere modulati su una componente più facile da raggiungere e un’altra legata ai successi della squadra nella prossima stagione".

Palestra-Inter, da oggi si riprende a lavorare: fondamentale il giocatore

Marotta da oggi sarà di nuovo a Milano e si ricomincerà a lavorare con Percassi e i direttori sportivi, Ausilio e Giuntoli, per arrivare alla stretta di mano definitiva. Ad aiutare la trattativa anche l'irremovibilità di Palestra, che non ha mai aperto alla soluzione estera, scongiurando quindi un Lookman-bis.