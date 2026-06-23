Inter e Atalanta continuano a lavorare per la chiusura dell'affare Palestra. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, Beppe Marotta e Luca Percassi si sono incontrati già ieri a Roma, mentre a Milano è arrivato da ieri anche l'agente Alessandro Lucci.
Palestra-Inter oltre i 50 milioni di euro per il cartellino
Con il giocatore, l'Inter ha già una base di accordo per un quinquennale e un ingaggio che, considerati i bonus, si avvicinerà ai 3 milioni di euro l'anno. "Le due società - si legge sul quotidiano - invece stanno sbrogliando gli ultimi nodi per arrivare alla fumata bianca, partendo dall'offerta interista con una quota fissa da 45 milioni più bonus per toccare l’agognata quota 50 richiesta fin dall’inizio dalla Dea. E, chissà, per provare a superarla lievemente con un ultimissimo sforzo finale. Gli ultimi dettagli riguardano l’entità dei premi e la possibilità di raggiungimento mentre negli ultimi giorni ha perso quota la percentuale di rivendita, che però entrambi i club sembrano orientati a non mettere in conto rispetto a quanto era trapelato. I bonus dovrebbero essere modulati su una componente più facile da raggiungere e un’altra legata ai successi della squadra nella prossima stagione".
Palestra-Inter, da oggi si riprende a lavorare: fondamentale il giocatore
Marotta da oggi sarà di nuovo a Milano e si ricomincerà a lavorare con Percassi e i direttori sportivi, Ausilio e Giuntoli, per arrivare alla stretta di mano definitiva. Ad aiutare la trattativa anche l'irremovibilità di Palestra, che non ha mai aperto alla soluzione estera, scongiurando quindi un Lookman-bis.
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 09:50 La Repubblica - Mancini ct, club di A contrari: anche Marotta è perplesso
- 09:36 Romano: "Se ci fosse l'occasione Nico Paz, l'Inter mollerebbe Jones"
- 09:22 Mondiali 2026, Lautaro raccoglie consensi: "Indemoniato"
- 09:08 GdS - Akinsanmiro, Inter convinta di prendere più di 7,5 milioni. Ma c'è l'alternativa
- 08:54 GdS - Palestra, la settimana del colpo: l'esterno lavora già per l'Inter
- 08:40 TS - Inter, il dopo De Vrij sarà un low cost: no a Ostigard, ecco il profilo
- 08:30 CdS - Palestra-Inter oltre quota 50, ma senza rivendita: parti al lavoro
- 08:20 Il Giorno - Akinsanmiro-Pisa saltato per blocco del mercato. Bologna? Difficile, ma...
- 08:10 CdS - Nico Paz, l'Inter lavora alle uscite e aspetta il vertice Como-Real: il punto
- 08:00 Mondiali 2026, tris di Francia e Norvegia. Vince anche l'Algeria
- 00:15 Meteo avverso: Francia-Iraq sospesa a fine primo tempo
- 00:08 Argentina, Lautaro: "Mi godo ogni momento rappresentando il mio Paese"
- 00:00 Il portiere d'albergo
- 23:40 Croazia chiamata al riscatto, Dalic: "Nessun dubbio sulla squadra"
- 23:25 Kovacic: "Sucic fenomenale, lo dimostra ogni giorno. Ma non è simile a Brozovic"
- 23:10 Amichevoli a Perth, trovato accordo per offrire tariffe aeree scontate
- 22:55 Zenga: "Scudetto vinto contro il Napoli, Maradona mi fece i complimenti"
- 22:40 Romano: "Palestra, Inter molto ottimista di arrivare al traguardo a breve"
- 22:30 Argentina, Scaloni: "Lautaro, lavoro straordinario. Ha capito il messaggio"
- 22:20 Argentina, Alvarez: "Messi? C'è poco da dire, è il migliore di tutti i tempi"
- 22:10 Francia-Iraq, seconda panchina per Thuram: in attacco la novità è Barcola
- 22:03 Under 16 - Troppa Juventus per l'Inter U16: i bianconeri vincono 3-0 e conquistano lo Scudetto
- 21:50 Sky - Nico Paz-Como, giovedì la verità. Inter alla finestra? Il punto
- 21:30 Diouf o Luis Henrique: chi finanzia il mercato? Scelta tra due esterni diversi
- 21:15 Volpi: "Calhanoglu eliminato? Mi spiace tantissimo, ma c'è una piccola nota positiva"
- 21:02 Argentina ai sedicesimi con il solito Messi: doppietta all'Austria. 64' buoni per Lautaro
- 20:45 Ecuador, Chiesa: "Cambiasso un amico. Prima del Mondiale in Qatar..."
- 20:30 Platini: "L'Italia deve ripartire da zero, come fece la Francia negli anni '50"
- 20:15 Elezioni FIGC, Abete e l'appello a Marani: "Ti avremmo appoggiato"
- 20:00 Marani: "Le seconde squadre vanno ripensate, troviamo un modello giusto"
- 19:45 Inter-Palestra, oggi nessun contatto. Ma è la settimana buona per chiudere
- 19:30 Materazzi ricorda Rep. Ceca-Italia: "Pelle d'oca anche vent'anni dopo"
- 19:15 Brioschi: "Inter a Rozzano idea poco probabile, ma ha aumentato l'interesse"
- 19:00 Rivivi la diretta! PALESTRA-INTER al TRAGUARDO, l'agente a MILANO. Novità NICO PAZ e JONES. MAROTTA on fire
- 18:41 Romano: "Sensi al CSKA Sofia: pagata la clausola da 200mila euro"
- 18:27 Di Napoli: "Inter-Nico Paz? Sarebbero soldi spesi bene, ecco perché"
- 18:12 Palestra-Inter, Lucci è arrivato a Milano: accelerazione in vista
- 17:57 Lautaro ritrova Arnautovic, ma da avversario: il Toro titolare contro l'Austria
- 17:43 Marotta: "N'dicka non lo abbiamo cercato. Nessuna trattativa"
- 17:37 Repubblica - Frattesi chiave per Jones? La Juve osserva e aspetta
- 17:22 Turchia, il pres. federale Hacıosmanoğlu: "Sosterremo sempre Montella"
- 17:08 Repubblica - Jones, il Liverpool spara alto e l'Inter dovrà prima vendere
- 16:54 Malagò presidente FIGC, Gravina: "Ora va messo in atto quanto detto"
- 16:45 Repubblica - Inter-Provedel, trattativa alle battute finali: manca l'ultimo step
- 16:39 Marotta: "Il rapporto calcio-politica è fondamentale e da ricucire"
- 16:25 Repubblica - Palestra-Inter, l'obiettivo è chiudere entro questa settimana
- 16:12 Filippi andrà alla Fiorentina, Rubinho: "È il migliore insieme a Spinelli"
- 15:57 GdS - Niente Pisa per Akinsanmiro? L'Inter ora punta alla doppia cifra
- 15:43 Marotta va in dribbling su Marco Palestra: "Nessuna novità"
- 15:40 Palestra e l'Inter all'ultimo miglio: l'agente Lucci a ore sarà a Milano
- 15:28 Turchia, Reçber contro Calhanoglu: "Non si parla di mercato in Nazionale"
- 15:18 Elezioni FIGC, vittoria per Giovanni Malagò: è lui il nuovo presidente
- 15:14 L'ass. Comazzi: "A Milano serve uno stadio degno delle capitali mondiali"
- 15:04 Il Secolo XIX - Ostigard-Inter, nessuna conferma. Il Genoa conta su di lui
- 15:00 Germania, tegola Nagelsmann: finito il Mondiale di Schlotterbeck
- 14:53 Abete: "I diritti TV nazionali stanno calando. L'Inter tra UCL e Serie A..."
- 14:45 Sulle orme di Chiellini, Bremer fuga i dubbi: vuole restare alla Juventus
- 14:42 Il Liverpool preferisce tenere Jones piuttosto che svenderlo
- 14:28 L'Inter e Curtis Jones sbalorditi dalla richiesta del Liverpool: la situazione
- 14:20 Malagò prima delle elezioni FIGC: "Inizialmente scettico, ma le Leghe..."
- 14:15 Zarate supera il taglio: giocherà gli Europei U19 con la Spagna
- 14:00 Croazia, Musa e Stanisic estasiati da Perisic: "Il più grande dopo Modric"
- 13:46 Palestra-Inter, oggi primo incontro informale. Da domani si fa sul serio
- 13:33 Simonelli: "Problema stadi, troppa differenza tra Inter e Real Madrid"
- 13:20 Da match analyst Inter ad allenatore: il salto di Alessandro Davite
- 13:06 Bonny dopo la sconfitta con la Germania: "C'è amaro in bocca"
- 12:53 L'Assemblea FIGC conferma i consiglieri: ci sarà ancora Marotta
- 12:39 Inter Campus Rio de Janeiro, per i bambini due esperienze speciali
- 12:28 Lista UEFA o prestito? L'Inter valuterà presto il futuro di Luka Topalovic
- 12:20 Luis Henrique: "Inter, anno splendido. Pronto per un altro ancora migliore"