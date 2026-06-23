"Sognare di vedere all'Inter nella stessa sessione di mercato Marco Palestra, Oumar Solet, Curtis Jones e Nico Paz è irrealistico". Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, fa il punto della situazione sottolineando comunque una verità abbastanza ovvia. Secondo l'esperto a meno di eventi folli sarebbe impossibile per i nerazzurri puntare sia sull'inglese, per il quale il Liverpool ha rifiutato stizzito l'ultima offerta e chiede oltre 10 milioni in più per cederlo, sia sull'argentino la cui situazione è ancora da definire.

Palla al Como

Il pallino lo ha ancora in mano il Como, che giovedì incontrerà in Spagna il Real Madrid per capire se esistono possibilità di trattenere Paz, rispettando il secondo anno di permanenza previsto eventualmente dagli accordi. I blancos però hanno le idee abbastanza chiare: vogliono riacquistare il giocatore e rivenderlo a cifre ovviamente alte per fare cassa. I lariani avranno la priorità per il suo acquisto, ma se non si trovasse un accordo allora l'Inter, da spettatrice fino a giovedì, potrebbe tornare in corsa. Ovviamente, ribadisce Romano, se ci fosse la possibilità per i nerazzurri di regalarsi il classe 2004 argentino, abbandonerebbero la pista che porta a Jones.