Bisogna ancora attendere per l'incontro decisivo con l'Atalanta per sbloccare definitivamente la questione Marco Palestra. Nel frattempo, in Viale della Liberazione si rivedono vecchie conoscenze: come riportato da Sky Sport, è entrato nella sede nerazzurra Roberto Calenda, l'agente che ai tempi dell'Inter del Triplete aveva nella sua scuderia il Colosso Maicon ed era molto vicino a tutte le strategie della società di Massimo Moratti. Oggi Calenda gestisce in particolare Victor Osimhen e l'ex nerazzurro Juan Jesus. 

Sezione: News / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 19:05
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.