Bisogna ancora attendere per l'incontro decisivo con l'Atalanta per sbloccare definitivamente la questione Marco Palestra. Nel frattempo, in Viale della Liberazione si rivedono vecchie conoscenze: come riportato da Sky Sport, è entrato nella sede nerazzurra Roberto Calenda, l'agente che ai tempi dell'Inter del Triplete aveva nella sua scuderia il Colosso Maicon ed era molto vicino a tutte le strategie della società di Massimo Moratti. Oggi Calenda gestisce in particolare Victor Osimhen e l'ex nerazzurro Juan Jesus.