Giornata incandescente sull'asse Milano-Londra. Gianluca Di Marzio prova a fare un riassunto di quanto accaduto, con l'incontro tra l'Inter e Alessandro Lucci, l'agente di Marco Palestra e il rilancio del Chelsea, che offre il doppio di ingaggio rispetto ai nerazzurri e all'Atalanta presenta una proposta da 55 milioni più bonus. L'Inter ora è pessimista: il giocatore e il club valuteranno in queste ore la proposta ma in casa nerazzurra, dove si sperava che il giocatore mantenesse la sua parola, il sentore è quello della resa beffarda col giocatore che a breve preparerà le valigie per andare a Londra.

Un motivo per consolarsi

Adesso l'Inter potrebbe pensare di dirottare questa somma per tentare l'affondo per Nico Paz, qualora l'incontro tra Como e il Real Madrid in programma giovedì avesse un esito tale da poter spingere i nerazzurri a inserirsi nella corsa. Cercando però inevitabilmente una nuova idea per la propria corsia di destra.