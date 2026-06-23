In vista delle partite a eliminazione diretta di questi Mondiali, la FIFA ha intenzione di cambiare una regola specifica per quanto riguarda la lotteria dei calci di rigore dopo la fine dei tempi supplementari. A riportarlo è il quotidiano britannico The Times. Nel corso di alcuni dialoghi tenuti con l'IFAB, la FIFA intende la lotteria dei rigori più equa, presentando anche uno studio accademico, condotto nel 2023, che dimostrava come la squadra che calcia per prima abbia il 22% di possibilità in più di vincere rispetto alla formazione avversaria.

Dal doppio sorteggio all'aut-aut

La proposta è quella di ridurre il numero di lanci della monetina prima dei tiri dal dischetto da due a uno, portando il vincitore del sorteggio a scegliere la curva sotto cui battere i rigori oppure a tirare il primo penalty. Una volta scelta una opzione, di conseguenza l’altra squadra beneficerà dell’altro vantaggio. "Esistono prove considerevoli del fatto che il diritto di effettuare questa scelta, che di solito consiste nel tirare per primi, conferisca a una squadra un vantaggio significativo", rimarca il già citato studio del 2023 condotto dal professor Steven Brams della New York University, da Mehmet Ismail del King’s College London e dal professor Marc Kilgour della Wilfrid Laurier University.