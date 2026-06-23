In attesa di conoscere il verdetto dell'incontro di giovedì a Madrid con Florentino Perez, in cui si deciderà il futuro di Nico Paz, il Como continua la propria campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione in cui sarà impegnato in Champions League. E tra i nomi accostati al club lariano figura anche una vecchia conoscenza del calcio italiano e, in particolare, dell'Inter: Mauro Icardi.

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L'attaccante argentino, 33 anni, ha recentemente rifiutato il prolungamento del contratto in scadenza con il Galatasaray, che gli ha fatto un'offerta decisamente al ribasso. Anche perché Maurito vorrebbe tornare a giocare in Italia, che considera la sua seconda casa, e il Como di Cesc Fabregas, fa sapere Il Giorno, sarebbe destinaziona gradita. Al di là dello stipendio, per i lariani sarebbe un colpo a parametro zero.