In attesa di conoscere il verdetto dell'incontro di giovedì a Madrid con Florentino Perez, in cui si deciderà il futuro di Nico Paz, il Como continua la propria campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione in cui sarà impegnato in Champions League. E tra i nomi accostati al club lariano figura anche una vecchia conoscenza del calcio italiano e, in particolare, dell'Inter: Mauro Icardi.

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L'attaccante argentino, 33 anni, ha recentemente rifiutato il prolungamento del contratto in scadenza con il Galatasaray, che gli ha fatto un'offerta decisamente al ribasso. Anche perché Maurito vorrebbe tornare a giocare in Italia, che considera la sua seconda casa, e il Como di Cesc Fabregas, fa sapere Il Giorno, sarebbe destinaziona gradita. Al di là dello stipendio, per i lariani sarebbe un colpo a parametro zero.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 15:35
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.