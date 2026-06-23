"L'elezione di Giovanni Malagò alla Presidenza della FIGC rappresenta un risultato che accogliamo con grande soddisfazione. I Club di A avevano sottoscritto con convinzione la sua candidatura, riconoscendone le qualità umane, istituzionali e manageriali. A lui va la nostra piena fiducia, insieme al sostegno leale e responsabile della Lega Calcio Serie A. Al Presidente Malagò rivolgo le più sincere congratulazioni e un augurio di buon lavoro per il prestigioso incarico che lo attende, sono certo che saprà dare un contributo determinante per rilanciare l'intero movimento calcistico italiano".

Questo il messaggio di congratulazioni che Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, ha voluto mandare a Giovanni Malagò, fresco di insediamento come numero uno della Federcalcio. 

Sezione: News / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 16:31
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.