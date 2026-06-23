L'ex attaccante del Real Madrid e della Nazionale croata Davor Suker, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha fatto la panoramica dei giocatori del suo Paese presenti in Serie A spendendo belle parole in particolare per Petar Sucic e Martin Baturina, giocatori di Inter e Como: "Sucic e Baturina sono i migliori della nuova generazione. In Croazia si impara la tecnica in strada e poi alla scuola calcio, loro uniscono la qualità croata al lavoro fatto in Italia. Baturina avrà un grande futuro, sarà un capitano tra qualche anno: ha visione, qualità e fa gol, che per un centrocampista è importante”.

Modric, Boban, Suker. Chi è il miglior giocatore croato di sempre?

“Modric. Ha avuto una vita calcistica infinita, cominciata con la guerra. Gli sono accadute cose brutte e questo fa la differenza, Luka sa che la vita non è solo Ferrari e pallone”.

Lei ha smesso come presidente federale, l'Italia ha appena eletto il suo. Di che cosa pensa avremmo bisogno?

“In Italia bisogna lavorare a un progetto che duri 10 anni. Bisogna cominciare da zero e il Marocco dovrebbe essere un esempio. Guardate i loro calciatori, si vede che hanno giocato per 24 ore al giorno da ragazzi e hanno molta fame di arrivare in alto. Dove è finita la scuola italiana? Bisogna lavorare duro per cercare chi ha fame, in tutte le strade italiane”.