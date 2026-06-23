Scrollatasi di dosso la delusione per il mancato approdo ai Mondiali con la Nazionale azzurra, in quell'infausta serata a Zenica, Gennaro Gattuso torna rapidamente in sella e lo fa sulla panchina della Lazio. Poco fa il club ha infatti annunciato la nomina di Ringhio come allenatore attraverso i propri canali. Gattuso sostituisce Maurizio Sarri, che nel frattempo si è accasato all'Atalanta.

Il comunicato

Di seguito il comunicato della Lazio: "La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club".

Sezione: Il resto della A / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 14:43
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.