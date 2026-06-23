Ieri notte, Marcus Thuram ha giocato i suoi primi minuti in questo Mondiale, prendendo il posto di Kylian Mbappé, autore di una doppietta, nei minuti finali del match di Philadelphia contro l'Iraq. Al termine della partita, in zona mista, l'attaccante dell'Inter si lascia andare ad una veloce battuta sul rinnovo di Cristian Chivu, riportata dalla Gazzetta dello Sport: "L’ho scoperto su Instagram. Complimenti mister, bravo! Cosa mi aspetto ora? Di giocare a calcio”, conclude Tikus col suo solito sorrisone prima di raggiungere il pullman dei Bleus.
Sezione: Focus / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 18:17
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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