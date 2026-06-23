Petar Sucic dovrebbe partire dalla panchina nella partita della Croazia contro Panama, in programma al Toronto Stadium nella notte tra oggi e domani (precisamente all'una) ora italiana. Il centrocampista dell'Inter, che ha disputato una prestazione positiva contro l'Inghilterra nonostante la sconfitta dei croati, in base a quanto filtra nelle scelte di Zlatko Dalic non dovrebbe essere titolare, così come Martin Baturina (che ha anche segnato il momentaneo 1-1 contro gli inglesi). A centrocampo spazio al solito Luka Modric, coadiuvato da Mateo Kovacic e Mario Pasalic. A seguire la probabile formazione

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic, Pasalic; Perisic, Musa, Kramaric. Ct. Dalic

Sezione: Focus / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 15:10
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.