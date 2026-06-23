Tra le situazioni da verificare nel calciomercato estivo dell'Inter c'è quella di Luis Henrique. Il laterale brasiliano, infatti, ha terminato la sua prima stagione in nerazzurro dopo l'acquisto avvenuto circa un anno fa dall'Olympique Marsiglia, infiliando parecchie presenze da titolare (complice il grave infortunio subito da Dumfries) ma non convincendo del tutto.
Luis Henrique, la permanenza all'Inter non è da escludere
Secondo il Corriere dello Sport, "dovessero arrivare offerte degne di nota, come quella avanzata a gennaio scorso dal Bournemouth da 25 milioni, la dirigenza dell’Inter si riserverà ovviamente la possibilità di fare le sue valutazioni, ma la permanenza a Milano di Luis Henrique non è affatto da escludere". Proprio nella giornata di ieri, tra l'altro, l'esterno ha rilasciato una lunga intervista a Globo Esporte. «La stagione è stata meravigliosa, credo che due titoli siano motivo di grande gioia. Sono stato molto felice, molto orgoglioso di me stesso e della squadra. È stato un anno di grandi adattamenti in relazione al ruolo, aiutando la squadra in fase difensiva e impostando il gioco da dietro. Ma mi sento pronto per una stagione ancora migliore», sono state le parole del brasiliano.
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 14:01 Palestra-Inter, Agostinelli frena: “Cifre fuori mercato per un terzino”
- 13:48 Ascari: "Con Palestra, Solet e un centrocampista Inter ancora più forte"
- 13:39 Palestra-Inter in via di definizione. Nico Paz, giovedì sarà tutto più chiaro
- 13:21 Nainggolan, guai fuori dal campo: fermato senza patente in Belgio
- 13:07 Marotta: "Malagò profilo super eccellente, conosce le dinamiche dello sport"
- 12:53 L'Inter U16 si arrende in finale alla Juventus, Gridel: "Indimenticabile"
- 12:39 Malagò: "Stadi? Moratti, Berlusconi e gli altri avrebbero potuto rinunciare a 1-2 giocatori"
- 12:26 Jovetic: "Inter, andai via perché non avevo tempo da perdere"
- 12:12 Deschamps: "Bene la fase offensiva. Norvegia? Vogliamo il primo posto"
- 12:00 Dumfries resta abbottonato: "Real Madrid? Non dico niente"
- 11:45 Il Liverpool è aperto a due possibili soluzioni per Curtis Jones
- 11:30 videoINTER - PALESTRA: CI SIAMO! Affare ai dettagli, già oggi può essere il GIORNO della CHIUSURA
- 11:18 Pisa già oltre Akinsanmiro: l'ultima idea è Topalovic
- 11:06 Palestra all'Inter per 52 milioni di euro: tutti i dettagli del pacchetto
- 10:56 CdS - Luis Henrique in partenza? Non per forza: gli scenari per il brasiliano
- 10:43 Palestra a un passo dall'Inter: oggi un contatto per chiudere
- 10:33 Sono le ore di Palestra all'Inter: nuovi contatti con l'Atalanta
- 10:29 UFFICIALE - Piovani non è più l'allenatore dell'Inter Women
- 10:15 SM - Frattesi preferisce la Juve: spuntano due contropartite tecniche
- 10:01 Il Gazzettino - Solet-Inter, chiusura non imminente. C'è concorrenza
- 09:50 La Repubblica - Mancini ct, club di A contrari: anche Marotta è perplesso
- 09:36 Romano: "Se ci fosse l'occasione Nico Paz, l'Inter mollerebbe Jones"
- 09:22 Mondiali 2026, Lautaro raccoglie consensi: "Indemoniato"
- 09:08 GdS - Akinsanmiro, Inter convinta di prendere più di 7,5 milioni. Ma c'è l'alternativa
- 08:54 GdS - Palestra, la settimana del colpo: l'esterno lavora già per l'Inter
- 08:40 TS - Inter, il dopo De Vrij sarà un low cost: no a Ostigard, ecco il profilo
- 08:30 CdS - Palestra-Inter oltre quota 50, ma senza rivendita: parti al lavoro
- 08:20 Il Giorno - Akinsanmiro-Pisa saltato per blocco del mercato. Bologna? Difficile, ma...
- 08:10 CdS - Nico Paz, l'Inter lavora alle uscite e aspetta il vertice Como-Real: il punto
- 08:00 Mondiali 2026, tris di Francia e Norvegia. Vince anche l'Algeria
- 00:15 Meteo avverso: Francia-Iraq sospesa a fine primo tempo
- 00:08 Argentina, Lautaro: "Mi godo ogni momento rappresentando il mio Paese"
- 00:00 Il portiere d'albergo
- 23:40 Croazia chiamata al riscatto, Dalic: "Nessun dubbio sulla squadra"
- 23:25 Kovacic: "Sucic fenomenale, lo dimostra ogni giorno. Ma non è simile a Brozovic"
- 23:10 Amichevoli a Perth, trovato accordo per offrire tariffe aeree scontate
- 22:55 Zenga: "Scudetto vinto contro il Napoli, Maradona mi fece i complimenti"
- 22:40 Romano: "Palestra, Inter molto ottimista di arrivare al traguardo a breve"
- 22:30 Argentina, Scaloni: "Lautaro, lavoro straordinario. Ha capito il messaggio"
- 22:20 Argentina, Alvarez: "Messi? C'è poco da dire, è il migliore di tutti i tempi"
- 22:10 Francia-Iraq, seconda panchina per Thuram: in attacco la novità è Barcola
- 22:03 Under 16 - Troppa Juventus per l'Inter U16: i bianconeri vincono 3-0 e conquistano lo Scudetto
- 21:50 Sky - Nico Paz-Como, giovedì la verità. Inter alla finestra? Il punto
- 21:30 Diouf o Luis Henrique: chi finanzia il mercato? Scelta tra due esterni diversi
- 21:15 Volpi: "Calhanoglu eliminato? Mi spiace tantissimo, ma c'è una piccola nota positiva"
- 21:02 Argentina ai sedicesimi con il solito Messi: doppietta all'Austria. 64' buoni per Lautaro
- 20:45 Ecuador, Chiesa: "Cambiasso un amico. Prima del Mondiale in Qatar..."
- 20:30 Platini: "L'Italia deve ripartire da zero, come fece la Francia negli anni '50"
- 20:15 Elezioni FIGC, Abete e l'appello a Marani: "Ti avremmo appoggiato"
- 20:00 Marani: "Le seconde squadre vanno ripensate, troviamo un modello giusto"
- 19:45 Inter-Palestra, oggi nessun contatto. Ma è la settimana buona per chiudere
- 19:30 Materazzi ricorda Rep. Ceca-Italia: "Pelle d'oca anche vent'anni dopo"
- 19:15 Brioschi: "Inter a Rozzano idea poco probabile, ma ha aumentato l'interesse"
- 19:00 Rivivi la diretta! PALESTRA-INTER al TRAGUARDO, l'agente a MILANO. Novità NICO PAZ e JONES. MAROTTA on fire
- 18:41 Romano: "Sensi al CSKA Sofia: pagata la clausola da 200mila euro"
- 18:27 Di Napoli: "Inter-Nico Paz? Sarebbero soldi spesi bene, ecco perché"
- 18:12 Palestra-Inter, Lucci è arrivato a Milano: accelerazione in vista
- 17:57 Lautaro ritrova Arnautovic, ma da avversario: il Toro titolare contro l'Austria
- 17:43 Marotta: "N'dicka non lo abbiamo cercato. Nessuna trattativa"
- 17:37 Repubblica - Frattesi chiave per Jones? La Juve osserva e aspetta
- 17:22 Turchia, il pres. federale Hacıosmanoğlu: "Sosterremo sempre Montella"
- 17:08 Repubblica - Jones, il Liverpool spara alto e l'Inter dovrà prima vendere
- 16:54 Malagò presidente FIGC, Gravina: "Ora va messo in atto quanto detto"
- 16:45 Repubblica - Inter-Provedel, trattativa alle battute finali: manca l'ultimo step
- 16:39 Marotta: "Il rapporto calcio-politica è fondamentale e da ricucire"
- 16:25 Repubblica - Palestra-Inter, l'obiettivo è chiudere entro questa settimana
- 16:12 Filippi andrà alla Fiorentina, Rubinho: "È il migliore insieme a Spinelli"
- 15:57 GdS - Niente Pisa per Akinsanmiro? L'Inter ora punta alla doppia cifra
- 15:43 Marotta va in dribbling su Marco Palestra: "Nessuna novità"
- 15:40 Palestra e l'Inter all'ultimo miglio: l'agente Lucci a ore sarà a Milano