Tra le situazioni da verificare nel calciomercato estivo dell'Inter c'è quella di Luis Henrique. Il laterale brasiliano, infatti, ha terminato la sua prima stagione in nerazzurro dopo l'acquisto avvenuto circa un anno fa dall'Olympique Marsiglia, infiliando parecchie presenze da titolare (complice il grave infortunio subito da Dumfries) ma non convincendo del tutto.

Luis Henrique, la permanenza all'Inter non è da escludere

Secondo il Corriere dello Sport, "dovessero arrivare offerte degne di nota, come quella avanzata a gennaio scorso dal Bournemouth da 25 milioni, la dirigenza dell’Inter si riserverà ovviamente la possibilità di fare le sue valutazioni, ma la permanenza a Milano di Luis Henrique non è affatto da escludere". Proprio nella giornata di ieri, tra l'altro, l'esterno ha rilasciato una lunga intervista a Globo Esporte. «La stagione è stata meravigliosa, credo che due titoli siano motivo di grande gioia. Sono stato molto felice, molto orgoglioso di me stesso e della squadra. È stato un anno di grandi adattamenti in relazione al ruolo, aiutando la squadra in fase difensiva e impostando il gioco da dietro. Ma mi sento pronto per una stagione ancora migliore», sono state le parole del brasiliano.