Prova positiva per Lautaro Martinez nel 2-0 rifilato dall'Argentina all'Austria dell'ex compagno di squadra Marko Arnautovic. L'attaccante dell'Inter si è infatti guadagnato il calcio di rigore poi fallito da Lionel Messi pochi minuti dopo l'inizio della partita e in generale ha raccolto consensi positivi sulla stampa sportiva italiana oggi.

Argentina-Austria, le pagelle di Lautaro Martinez degli sportivi italiani

Lautaro prende infatti 6,5 in pagella su Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport. Gli ultimi due si sono limitati al voto per la partita dell'albiceleste, mentre la rosea offre anche i giudizi. "Indemoniato - è quello relativo al capitano nerazzurro - Arraffa un rigore, manda in porta Messi. Non segna, pian piano cala, ma è in forte progresso rispetto al debutto". Per contro, Julian Alvarez (che si gioca il posto con Lautaro e anche ieri è subentrato al 20' della ripresa al "Toro") non ha ancora recuperato una buona condizione: voto 5,5 e la nomea di "peggiore". "Per adesso è una comparsa, causa deficit atletico. Nella mezz'ora disponibile sbaglia una comoda occasione, prima che Messi aggiusti".

Dall'altro lato, come detto, l'ex interista Marko Arnautovic: 5,5 sulla rosea. "Si nota solo per i capelli biondi: tocca due palloni due in 25' giocati. Troppo poco per cambiare il copione di Messi".