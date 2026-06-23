Beppe Marotta ha voluto mandare il suo personale augurio di buon lavoro al neo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, figura caldeggiata fortemente proprio dal numero uno dell'Inter per il rilancio del calcio italiano: "Innanzitutto, in bocca al lupo a Giovanni Malagò, che sicuramente è un profilo super eccellente per ricoprire un ruolo del genere, di grande responsabilità - le sue parole ai canali de l'Adise -. Ma lui è una persona competente, esperta, vincente, quindi conosce bene le dinamiche dello sport. In più, devo dire che c'è sicuramente tanto da fare. Per prima cosa serve un dialogo molto stretto con la politica perché è lo strumento adatto per cambiare anche proprio nell'ambito delle riforme da un punto di vista legislativo e quant'altro. Sicuramente, questo dialogo è più che necessario. All'interno di questo anche la figura del direttore sportivo, per esempio, deve essere tutelata, salvaguardata al meglio. Per il resto è chiaro che parliamo di una crisi dal punto di vista calcistico, per cui serve un altro intervento molto importante nell'area tecnica. È dove bisogna assolutamente cercare di eliminare questa situazione che sembra ormai sia contagiata da tre eliminazioni Mondiali, e quindi abbiamo davanti alcuni anni per poter creare le strategie e gli interventi necessari".