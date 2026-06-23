Dopo il pastrocchio burocratico che ha impedito al Pisa di riscattare per 7,5 milioni Ebenizer Akinsanmiro, il club toscano non vuole interrompere il canale aperto con i Campioni d'Italia e, reduce dalla retrocessione in Serie B dopo appena una stagione di massimo campionato, punta a costruire una rosa all'altezza del ritorno in A avvalendosi di giovani già pronti. Tra questi figurano sia Matteo Cocchi sia Luca Di Maggio, entrambi di proprietà dell'Inter.

Novità slovena

L'ultima novità riguarda però Luka Topalovic, che ha disputato una stagione positiva con l'Under 23 guidata da Stefano Vecchi e sta ricevendo parecchi sondaggi da molti club soprattutto di Serie B. L’Inter potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto per fargli trovare maggiore spazio. Tra i nomi sul taccuino del Pisa c'è anche un ex interista, Davide Bettella, difensore classe 2000, che dopo essere cresciuto a Interello è stato ceduto anni fa all'Atalanta per poi fare il proprio percorso fino a chiudere la stagione a Pescara.