Acqua sul fuoco. Per mettere un freno all'entusiasmo creatosi intorno al trasferimento di Oumar Solet, Il Gazzettino del Friuli fa il punto della situazione che a suo dire non è così avanzata, anzi. La chiusura infatti non sarebbe imminente, nonostante gli indizi mediatici degli ultimi giorni che davano l'affare praticamente chiuso. Ora il giocatore è in vacanza in Brasile, a San Paolo, dove ha trascorso del tempo anche con l'ex nerazzurro Adriano e al suo rientro verrà fatta ogni valutazione del caso.

Concorrenza inglese

Il potenziale inserimento di club della Premier League inoltre potrebbe cambiare gli equilibri attuali e il fatto che i nerazzurri abbiano virato su Evan Ndicka della Roma (smentito seccamente comunque da Beppe Marotta) sarebbe da interpretare come un sintomo del raffreddamento nell'operazione Solet. Va aggiunto comunque che finora il francese è sempre stato chiaro sul proprio futuro, avendo messo l'Inter come sua priorità, dettaglio da non trascurare in caso di concorrenza dall'estero.