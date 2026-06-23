L'inserimento del Chelsea ha cambiato tutto. La dirigenza del club inglese è riuscita a strappare il sì di Marco Palestra. L'Inter ha incontrato l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, per presentare l'ultima offerta al giocatore, nel pomeriggio è arrivata la svolta clamorosa col blitz della formazione londinese, che ha messo sul piatto cifre decisamente più elevate rispetto a quelle dell'Inter. Si parla infatti di 5-6 milioni all'anno per il giocatore.
Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 21:35
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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