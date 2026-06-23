L'inserimento del Chelsea ha cambiato tutto. La dirigenza del club inglese è riuscita a strappare il sì di Marco Palestra. L'Inter ha incontrato l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, per presentare l'ultima offerta al giocatore, nel pomeriggio è arrivata la svolta clamorosa col blitz della formazione londinese, che ha messo sul piatto cifre decisamente più elevate rispetto a quelle dell'Inter. Si parla infatti di 5-6 milioni all'anno per il giocatore.