Si è infranto nella finalissima del 'Tullo Morgagni' di Forlì il sogno dell'Inter Under 16 di vincere lo scudetto di categoria. I nerazzurrini di Paolo Hernán Dellafiore si sono arresi alla Juve che, con un netto 3-0, si è confermata campione d’Italia, replicando il trionfo della passata edizione, quando, a Frosinone, superarono l’Empoli per 3-1. Per la gioia di Alessandro Gridel, tecnico dei bianconeri: "È un’emozione grandissima, ma ciò che ci dà ancora più soddisfazione è aver compiuto un percorso quasi perfetto, di grande qualità - le sue parole riportate da Figc.it -. Oggi (ieri, ndr) abbiamo offerto una prestazione di altissimo livello, con personalità e voglia di tenere il pallone. Devo dire grazie ai ragazzi, perché è merito loro se questo cammino straordinario è diventato indimenticabile".