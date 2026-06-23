Intervistato a margine dell'evento 'Bando Oratori 2026', Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani ha parlato dell'elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC. "Più che i singoli individui, a fare la differenza saranno le azioni. Sarà cruciale osservare quali provvedimenti il sistema calcio adotterà in autonomia nei prossimi mesi" ha detto il numero uno dello Sport. "Gli interventi necessari sono ormai noti a tutti; la vera sfida consisterà nel metterli in pratica. Il contatto con il presidente rappresenta una forma di rispetto. Ci incontreremo giovedì: ascolterò le priorità, pur avendole già ben chiare", ha continuato prima di fare un monito.

"Ritengo sia giunto il momento di passare dalle parole ai fatti e realizzare le riforme. Noi abbiamo sempre garantito la massima disponibilità e la nostra linea non cambia. Sappiamo esattamente cosa va fatto, ma auspichiamo che il primo passo venga fatto dal mondo del calcio", ha continuato, pizzicando gli addetti ai lavori.

Sulla conferma del consiglio federale:

"A contare saranno le azioni concrete. Sarei ben lieto di ricredermi e vedere che questo stesso consiglio sia in grado di generare risultati nettamente differenti rispetto al passato".