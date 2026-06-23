Da calciatore di Serie A a insegnante di calcio privato. Massimo Marazzina, ex attaccante di Chievo, Bologna e Reggina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport che lo ha raggiunto a Miami, dove racconta la sua nuova vita, la passione per il padel condivisa con altri ex come Amauri e Matteo Ferrari, e ricorda anche la rete segnata a San Siro contro l'Inter nella stagione 2001-2002, quella del Chievo dei miracoli di Luigi Delneri: "Ci sono stati anni in cui Christian Vieri viveva qui e parlavamo sempre di quella partita. Loro avevano Ronaldo e Vieri, che quel giorno trovò l’unico gol di tibia della sua vita… Io però, che sono mancino, segnai con il destro e vincemmo 2-1 a San Siro”.