Non sarà oggi il Palestra Day. La dirigenza dell'Inter ha incontrato l'agente di Palestra, Alessandro Lucci, con l'obiettivo di strappare il sì definitivo del giocatore e chiudere l'operazione da 50 milioni con l'Atalanta.

Ma il Chelsea è pronto al clamoroso sgambetto. E i tifosi dell'Inter tornano ad avere paura. 

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Sezione: Focus / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 20:05
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.