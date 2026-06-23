Doppia apertura da parte del Liverpool nei confronti di Curtis Jones. Il direttivo dei Reds sarebbe disposto a cederlo in caso di offerta ritenuta congrua, ma al contempo non escluderebbe di rinnovargli il contratto in scadenza nel giugno 2027 se ci fossero le condizioni giuste. Questo quanto fa sapere The Athletic, che fa il punto della situazione relativa al centrocampista classe 2001 che l'Inter vorrebbe portare a Milano dallo scorso gennaio.

Cessione

Attualmente le discussioni sono ferme al netto rifiuto da parte del Liverpool di cedere il proprio canterano ai Campioni d'Italia per 25 milioni di euro, offerta fatta verbalmente e non per iscritto ma ritenuta assolutamente insufficiente alla luce delle aspettative economiche degli inglesi, che valutano il centrocampista 40 milioni di euro. Se i nerazzurri, o chi per loro, si avvicinassero a quella cifra, allora l'operazione potrebbe andare in porto. Altrimenti Jones e il Liverpool proseguiranno insieme anche nella prossima stagione.

Rinnovo

Parallelamente, nel Merseyside potrebbero anche rinnovare il contratto del calciatore, se le sue richieste economiche si abbassassero e, soprattutto, se lui si convincesse a rimanere rinunciando al desiderio di fare un'esperienza all'estero. Secondo gli ultimi rumors, l'accordo con l'Inter lato giocatore sarebbe per un quinquennale da 3-3,5 milioni netti a stagione, cifra che evidentemente il Liverpool non vorrebbe corrispondergli.

Sezione: Focus / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 11:45
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.