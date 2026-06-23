Alla finale del Mondiale in programma il prossimo 19 luglio sarà presente anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'annuncio viene dato dal presidente della FIFA Gianni Infantino nel corso di un'intervista rilasciata a FOX Sports: "Saremo insieme a goderci la finale e a consegnare il trofeo al vincitore". A chi gli chiedeva se avrebbero effettuato la premiazione insieme, Infantino ha detto: "Certo".

L'anno scorso fu pioggia di fischi

Trump ha partecipato lo scorso anno alla finale della coppa del mondo dei club fra Chelsea e Paris Saint-Germain al MetLife Stadium. Il presidente fu fischiato quando salì sul palco.