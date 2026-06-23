Come si può reagire di fronte al potere soverchiante della Premier League, dimostrato anche con lo sgarbo del Chelsea all'Inter per Marco Palestra? Per Fabio Capello è dura trovare contromosse: "Molto difficile, specie quando ci sono talenti che crescono. È un peccato che vada via, ma purtroppo noi non siamo compettivi rispetto alla Premier a livello di soldi; quando entrano in scena loro, è quasi obbligatorio accettare. Io ero convinto che l'Inter stesse facendo una grandissima squadra muovendosi in anticipo su tutte. La perdita di Palestra unita a quella di Denzel Dumfries è qualcosa di difficile da riparare", le sue parole a Sky Sport.

Capello si dice convinto che Nico Paz potrebbe rappresentare il nome perfetto per dimenticare questo duro colpo: "Sarebbe un bellissimo colpo, è un bel giocatore che fa la differenza per come vede gioco e come aiuta i compagni. Ha qualità e generosità".