È il giorno di Marco Palestra all'Inter? Forse. L'aria che si respira è "frizzantina" e tutto lascia pensare che proprio le prossime ore saranno quelle decisive per la definizione dell'affare tra Marotta e i Percassi, a un anno dalla telenovela Lookman.

Palestra arriverebbe a Milano per sostituire Denzel Dumfries, promesso sposo del Real Madrid: un acquisto in linea sia con le richieste tecniche di Cristian Chivu che con quelle societarie di Oaktree.