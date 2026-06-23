Continua la calda estate delle giovanili dell'Inter. Dopo la sconfitta in finale dell'Inter U16 di ieri sera, oggi tocca ai ragazzi dell'Under 17 di Samir Handanovic. Al Manuzzi di Cesena, ore 20.30, i nerazzurri sfideranno la Juventus di Claudio Grauso.

Inter: tanti i ragazzi interessanti

Il Campionato Under 17 per i club di Serie A e B entra davvero nel vivo con la final four, che inizia oggi alle 17.30 con Empoli-Genoa. La vincente sfiderà una tra Juventus e Inter. I nerazzurri hanno conquistato l'accesso ai playoff grazie al primo posto nel girone B con 53 punti raccolti. Nei quarti di finale poi la squadra di Handanovic ha superato il Verona: 0-0 all'andata e pirotecnico 4-3 al ritorno, in una partita dalle mille emozioni. Il gruppo dei 2009 è sicuramente un gruppo valido, con tanti giocatori che hanno già esordito in Primavera: Dade Lombardi in attacco, per esempio, capocannoniere in regular sesason con 9 gol, ma anche Gjeci, reduce dalla vittoria del campionato U18 qualche settimana fa. Tre poi i freschi campioni d'Europa con l'Italia U17: Donato, Puricelli e Rocca.

La partita di questa sera contro la Juventus

Nonostante questa Inter sia sicuramente una buona squadra, dall'altra parte la Juventus dispone di un ottimo organico e forse ha qualche chance in più di qualificarsi alla finale, in programma giovedì 25 giugno alle 20. Tra i giocatori da seguire, gli attaccanti Corigliano, Santa Maria e Paonessa, rispettivamente 14, 15 e 17 gol in stagione. Non a caso la Juventus ha segnato ben 75 gol in 26 partite, numeri importanti. Corigliano, inoltre, è stato protagonista anche della vittoria dell'Italia U17 di mister Franceschini agli Europei di categoria qualche settimana fa, così come un altro juventino, Giaretta. Servirà dunque una prestazione importante all'Inter per centrare l'accesso alla finale.