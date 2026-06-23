Il nome di Nico Paz resta nell'orbita del mercato dell'Inter. Il club nerazzurro è in attesa che Como e Real Madrid s'incontrino per definire la situazione del fantasista argentino e fino ad allora non faranno alcuna mossa, come riporta oggi il Corriere dello Sport. Poi, però, potrebbero iniziare i lavori di accerchiamento...

Nico Paz, Inter in posizione d'attesa

"Ludi farà il possibile per strappare un altro anno di prestito al Como e riconsegnare il giocatore a Fabregas per il suo primo anno di Champions League da allenatore, ma non è detto che il tentativo riesca - si legge sul quotidiano -. Nel caso in cui Florentino Perez dovesse invece decidere di riscattare e poi rivendere l’argentino, l’Inter si sentirebbe in dovere di fare le sue mosse. Per questo motivo dovrà farsi trovare pronta, reperendo gli ingredienti giusti per cuocere a dovere la pietanza succulenta: più di tutto servirà un margine importante per presentarsi con un’offerta che si avvicini ai 60 milioni chiesti dal Real. La missione dei dirigenti nerazzurri, al di là di Paz, nei prossimi giorni sarà quella di alzare la fiamma sul mercato in uscita: più succulento sarà il gruzzoletto che riusciranno a mettere da parte, più concreto potrà essere l’affondo".

L'Inter lavora a fuoco lento su Curtis Jones: il punto

Il club di via della Liberazione, infatti, non ha fretta per quel che riguarda il centrocampo. Ha alzato l'offerta per Curtis Jones ricevendo un "no" dal Liverpool, ma in quella zona di campo non c'è alcun vuoto dal colmare, come invece accade per Palestra con Dumfries, un titolare che lascia l'Inter. Inoltre, la speranza dei dirigenti nerazzurri è che in qualche modo la posizione dei Reds possa ammorbidirsi.