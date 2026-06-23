Due giornate speciali a Irvine, nell’area di Los Angeles, con due appuntamenti organizzati da Inter Academy Rockers che hanno coinvolto giovani calciatori e istituzioni locali. Protagonista degli eventi è stato Giuseppe Baresi, Legend nerazzurra presente negli Stati Uniti per incontrare i ragazzi dell’Academy e condividere con loro la passione e i valori del Club. Il programma si è aperto il 19 giugno con una gala night realizzata in collaborazione con la Italy-America Chamber of Commerce West (IACCW), durante la quale il presidente Behdad Analui ha rivolto un messaggio di benvenuto agli ospiti presenti, prima di lasciare spazio a una serata di networking che ha coinvolto diverse figure istituzionali del territorio. Il giorno successivo, presso il Santa Ana Stadium, oltre 100 bambini hanno preso parte a una sessione di allenamento coordinata dallo staff di Inter Academy, con la partecipazione in campo di Giuseppe Baresi.

Lo scorso anno protagonista fu Maicon

Inter Academy Rockers rappresenta una realtà in costante crescita nel panorama calcistico giovanile della California. Aperta nel 2024, l’Academy conta oggi circa 220 bambini iscritti e nella settimana dal 22 al 26 giugno ha ospitato un Camp presso il Great Park Sports Complex. Già nel corso della FIFA Club World Cup 2025, durante la permanenza dell'Inter nell'area di Los Angeles, erano state organizzate diverse attività congiunte: Maicon aveva preso parte all’ultima giornata del Camp, mentre circa sessanta giovani atleti dell’Academy hanno avuto l’opportunità di assistere a un allenamento della Prima Squadra presso UCLA e di scendere in campo per momenti di gioco e confronto con due calciatori nerazzurri.