"Marco Palestra a un passo dall’Inter. Come raccontato in esclusiva nella giornata di ieri, l’agente del calciatore, Alessandro Lucci, si trova a Milano per accelerare nella trattativa. Per oggi è previsto un contatto diretto tra le parti per provare a chiudere definitivamente". Questo l'ultimo aggiornamento dell'esperto di mercato Matteo Moretto sulla trattativa del momento, per ora anche quella dell'estate in Italia, tra Inter e Atalanta per il trasferimento del classe 2005 a Milano dopo la parentesi più che positiva a Cagliari in prestito.

Sezione: Mercato / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 10:43
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.