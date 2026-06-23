A sorpresa, le strade dell'Inter Women e di Gianpiero Piovani si sono separate. Poco fa il club ha dato l'annuncio attraverso il proprio sito, ringraziando l'allenatore della squadra femminile per le ultime due stagioni che hanno visto le nerazzurre tornare a competere in Italia ai vertici della classifica e qualificarsi due volte per la Champions League. Ecco di seguito il comunicato:

FC Internazionale Milano comunica che Gianpiero Piovani non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra Femminile. Il Club desidera ringraziare Piovani per il lavoro svolto in questi due anni in nerazzurro e gli augura il meglio per il prosieguo della propria carriera.

Sezione: Copertina / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 10:29
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.