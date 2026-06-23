La Nazionale francese ha ingannato il tempo intercorso tra la sospensione e la ripresa della partita contro l'Iraq, resasi necessaria per meteo avverso, giocando a carte. Lo ha detto Didier Deschamps, parlando in conferenza stampa dopo l'infinita sfida di Philadelphia, vinta 3-0 dai Bleus: "Abbiamo giocato a carte - le sue parole riportate da Le Parisien -. Abbiamo aspettato. Avevamo degli orari prestabiliti, che continuavano a essere rimandati. Ci siamo riscaldati, non volevamo rischiare infortuni. È la prima volta che mi capita una cosa del genere, e anche ai giocatori. È stata una lunga attesa. La cosa principale è che ci siamo qualificati per il turno successivo. Eravamo tranquilli. Non incolpo nessuno. È una questione di sicurezza. Ci adattiamo alle normative locali. Non mi preoccupa. Sono circostanze insolite".

Cosa ti è piaciuto del gioco offensivo?

"Mi è piaciuto molto. Non si tratta solo del gioco dei quattro attaccanti, ma della capacità di mettere sotto pressione l'avversario".

La gara con la Norvegia.

"L'obiettivo sarà quello di assicurarci il primo posto. La Norvegia è una squadra molto, molto forte. Sappiamo cosa aspettarci tra quattro giorni".

Due partite, sei gol, sei gol dagli attaccanti: è questo il marchio di fabbrica dei Bleus?

"La nazionale francese è una squadra offensiva. Creiamo pericoli. Avremmo potuto crearne anche di più. Nei momenti di difficoltà, dobbiamo trovare il giusto equilibrio. Abbiamo la capacità di mettere sotto pressione gli avversari. Dovremo mantenerla".

Kylian Mbappé sta superando le vostre aspettative?

"È molto esigente con se stesso. Non avevo alcun dubbio su Kylian quando l'ho visto per la prima volta. Segna gol, svolge il suo ruolo di capitano. Ho sentito critiche sul fatto che sia egoista. Non è così. È il capitano e un grande esempio per tutto il gruppo. I record sono fatti per essere battuti. Finché si sentirà motivato, continuerà a segnare".