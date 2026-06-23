Denzel Dumfries ha eluso il nuovo giro di domande dei giornalisti sul suo trasferimento ormai imminente al Real Madrid anche nell'ultimo incontro con i media, andato in scena nelle scorse ore, a Kansas City, nel ritiro della Nazionale dei Paesi Bassi, impegnata a preparare la terza gara del Mondiale contro la Tunisia. "Nessun commento, non dico niente al riguardo", ha spiegato con il sorriso il giocatore dell'Inter. Decisamente più loquace, invece, nel fissare gli obiettivi degli Orange nella competizione: "Abbiamo giocato bene nei tornei precedenti, ma credo davvero che con questo gruppo possiamo ottenere qualcosa - ha detto a proposito di una possibile vittoria finale -. Naturalmente, so anche per esperienza che tutto deve essere perfetto. Dovremo rimanere concentrati, solo così penso che potremo farcela".

Paesi Bassi tra le squadre favorite.

"Sappiamo che ci sono diverse nazionali di alto livello contro cui abbiamo già giocato, quindi sappiamo anche cosa ci aspetta. Partecipando insieme a diversi tornei importanti, i ragazzi acquisiscono maggiore esperienza, il che significa che il gruppo è ancora più concentrato. Tutti si sostengono a vicenda. Questo contribuisce a creare un'ottima atmosfera".