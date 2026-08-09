Il Como ha avviato i colloqui con il Cagliari per provare a ingaggiare Sebastiano Esposito, l'attaccante ormai in totale rotta con la società rossoblu che nel frattempo questa mattina ha ufficializzato l'arrivo di Daniel Maldini. Secondo le ultime novità di Nicolò Schira, c'è però ancora molta distanza tra domanda e offerta, visto che la richiesta del Cagliari si attesta sui 20 milioni di euro mentre i lariani pianifica di arrivare a dieci con l'inserimento di una pedina di scambio tra Ignace van der Brempt e Alberto Dossena. Sulla valutazione pesa chiaramente anche la percentuale del 40% da riconoscere all'Inter in caso di cessione.

Sezione: Mercato / Data: Dom 09 agosto 2026 alle 13:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.