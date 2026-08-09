Il Como ha avviato i colloqui con il Cagliari per provare a ingaggiare Sebastiano Esposito, l'attaccante ormai in totale rotta con la società rossoblu che nel frattempo questa mattina ha ufficializzato l'arrivo di Daniel Maldini. Secondo le ultime novità di Nicolò Schira, c'è però ancora molta distanza tra domanda e offerta, visto che la richiesta del Cagliari si attesta sui 20 milioni di euro mentre i lariani pianifica di arrivare a dieci con l'inserimento di una pedina di scambio tra Ignace van der Brempt e Alberto Dossena. Sulla valutazione pesa chiaramente anche la percentuale del 40% da riconoscere all'Inter in caso di cessione.

🚨 Excl. - #Como have opened talks with #Cagliari to try to sign Sebastiano #Esposito. Cagliari ask 20M to sell him, but Como are planning to offer 10M + a counterpart (Van der Brempt or Dossena). #Inter have 40% on the sale. #transfers https://t.co/cLJie7jrXm — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 9, 2026