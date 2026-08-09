Il direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri, ha parlato al canale Youtube del Corriere dello Sport, svelando i retroscena dell'affare che ha portato Muharemovic al Leeds. Il difensore bosniaco era stato accostato all'Inter e alla Juventus. Ma quanto erano vicine queste due squadre al calciatore? "C'è stata una grandissima pressione da diverse squadre e in lì si è apparsa quella che concretamente voleva il giocatore e si è concretizzata questa grande operazione che ha fatto felice il ragazzo, felice un po' tutti quanti perché anche per noi è un motivo di grandissimo orgoglio e soddisfazione vendere un nostro giocatore a una cifra importante ma dare a lui la possibilità di giocare in Premier League che è il sogno di tanti calciatori", ha detto Palmieri.