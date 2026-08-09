Non è passata inosservata l'assenza di Brooke Norton-Cuffy dalla rosa che ieri sera ha disputato l'amichevole contro il Deportivo La Coruna al Ferraris (successo di misura per gli spagnoli, ndr). Daniele De Rossi, tecnico del Grifone, nel corso della conferenza stampa post-partita ha spiegato le motivazioni: "Ci sono delle cose di mercato, l’abbiamo tenuto a riposo. Ma era abile e arruolabile. E comunque Sabelli ha fatto il suo come sempre. Per quanto riguarda Messias, io ci punto tanto. Ho chiesto io di rinnovare il suo contratto, nonostante l’abbiamo rinnovato nel momento in cui era infortunato", ha detto De Rossi.

Chissà che proprio l'Inter, alla ricerca del fatidico esterno destro, non possa tornare alla carica per il calciatore, che già a gennaio era stato accostato al club nerazzurro.