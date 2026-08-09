Attenzione alla posizione di Davide Frattesi e soprattutto di Aleksandar Stankovic per quel che riguarda il capitolo uscite in casa Inter. Anche secondo Sport Mediaset, il club nerazzurro potrebbe ponderare un'uscita del giovane centrocampista serbo, malgrado questi abbia più volte ribadito la propria volontà di giocarsi le proprie carte in nerazzurro. Già nel passato recente, è stata ricacciata al mittente un'offerta da 40 milioni da parte del Brentford ma una proposta superiore a quella presentata dai Bees potrebbe, forse, far riflettere Viale della Liberazione visto che con quella somma si potrebbe tentare l'assalto decisivo a Curtis Jones del Liverpool.