Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato a lungo la trattativa tra il Palermo e l'Inter per Issiaka Kamaté. Il calciatore non sembrava convinto della destinazione e infatti la trattativa non è andata a buon fine. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, adesso è il Padova alla ricerca di una mezzala giovane. Il club biancoscudato ha individuato un paio di obiettivi: si tratta di Rispoli e, di appunto, Kamaté. Che, a questo punto, potrebbe unirsi a Cocchi, passato in prestito al club veneto per la prossima stagione agonistica.