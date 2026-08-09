Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato a lungo la trattativa tra il Palermo e l'Inter per Issiaka Kamaté. Il calciatore non sembrava convinto della destinazione e infatti la trattativa non è andata a buon fine. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, adesso è il Padova alla ricerca di una mezzala giovane. Il club biancoscudato ha individuato un paio di obiettivi: si tratta di Rispoli e, di appunto, Kamaté. Che, a questo punto, potrebbe unirsi a Cocchi, passato in prestito al club veneto per la prossima stagione agonistica.

Sezione: Mercato / Data: Dom 09 agosto 2026 alle 19:41
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione