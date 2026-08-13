Davide Frattesi è ormai un giocatore della Lazio. Affare in prestito oneroso da un milione di euro più 14 milioni di euro di diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi delle seguent condizionii: l'arrivo dei biancocelesti entro il decimo posto in classifica o almeno 22 presenze collezionate dall'ex Sassuolo. Domani il classe '99 atterrerà a Fiumicino alle ore 12:40 e alle 14 svolgerà le visite mediche prima del completamento dell'iter burocratico con la finalizzazione delle firma sui contratti.

Sezione: Mercato / Data: Gio 13 agosto 2026 alle 22:35
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione