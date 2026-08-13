Il terzino sinistro classe 2005 Matteo Motta è vicino al Pescara dopo il prestito al Lumezzane. Secondo quanto riferisce Rete8, il Delfino è pronto ad aggiungere sostanza sulla corsia mancina del campo. I contatti tra le società proseguono da diversi giorni e l'operazione potrebbe concretizzarsi nelle ultime settimane di mercato. Motta si appresta, dunque, a vivere una nuova esperienza in prestito dopo quella con il Lumezzane della scorsa stagione. Si tratta di un'altra avventura in terza serie, questa volta nel girone B.