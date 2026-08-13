Mancano ancora due settimane alla fine del mercato, un periodo nel quale le gerarchie della Serie A potrebbero cambiare. Impossibile, dunque, lanciarsi in pronostici precisi, a meno che non si assuma che ciò che succederà da qui al 1° settembre non sposterà molto a livello di valore delle rose. In tal senso, Serginho, giudicando le squadre così come sono al 13 agosto, è convinto che il Milan possa dire la sua in chiave scudetto: "Il Milan è un pelo indietro rispetto all’Inter e al Napoli, che lo scorso anno sono arrivate diversi punti più avanti, ma ha tutte le possibilità di vincere il campionato - ha detto l'ex terzino brasiliano alla Gazzetta dello Sport -. I nuovi acquisti hanno le qualità per inserirsi al meglio, poi c'è Amorim che, assieme al suo staff, vuole dimostrare il suo valore. Resta da capire l’apporto che possono dare i calciatori rientrati dai prestiti, ma per me i rossoneri hanno tutto per essere protagonisti e per lottare fino alla fine per il titolo. A patto che i nuovi acquisiscano in fretta il Dna milanista".