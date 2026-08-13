La Cremonese potrebbe essere diventata la dimensione ideale per Federico Bonazzoli. L'ex attaccante dell'Inter, protagonista dell'ultima stagione dei grigiorossi nonostante la retrocessione in Serie B, sembrerebbe destinato a rimanere alla corte dei cremonesi nonostante la cadetteria. Infatti, come riportato da TMW, il classe 1997 lascerebbe i cremonesi solo nel caso in cui dovessero arrivare offerte allettanti da parte di squadre di Serie A di medio livello. In caso contrario, l'avventura con i Violini dovrebbe proseguire. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 13 agosto 2026 alle 15:17
Autore: Carlo Gamba
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