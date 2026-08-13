Il mercato dell'Inter sul settore esterni non si fermerà solo all'arrivo di Djed Spence. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, nonostante le difficoltà di queste ore a trovare una quadra, Luis Henrique è comunque al passo d'addio.

"Tra Inter e Roma c’è un principio di accordo sulla base di 25-30 milioni comprensivi di bonus (nel caso, un affarone per i nerazzurri che hanno il brasiliano a bilancio a circa 19 milioni), l’ultimo tassello è legato alle richieste economiche del brasiliano che hanno un po’ rallentato la trattativa. Sul finale non dovrebbero esserci dubbi, considerato che ieri è stato comunicato all’interessato dall’Inter di non far più parte del progetto. Sull’ex Marsiglia, tra l’altro, si sono interessati pure un paio di club di Premier League".