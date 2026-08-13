Sabato scorso, a Perth, Kerim Alajbegovic, neo attaccante della Juve, ha avuto il suo primo assaggio di Serie A scendendo in campo in occasione del derby d'Italia amichevole contro l'Inter: "E' stata una buona partita, soprattutto nel secondo tempo: abbiamo giocato bene - le parole del bosniaco a Sky Sport -. Per me è stato importante disputare la prima partita qui, è stato davvero speciale indossare questa maglia. Sono molto orgoglioso, non vedo l'ora di affrontare nuove sfide". 

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 13 agosto 2026 alle 19:07
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.