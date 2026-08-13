Sabato scorso, a Perth, Kerim Alajbegovic, neo attaccante della Juve, ha avuto il suo primo assaggio di Serie A scendendo in campo in occasione del derby d'Italia amichevole contro l'Inter: "E' stata una buona partita, soprattutto nel secondo tempo: abbiamo giocato bene - le parole del bosniaco a Sky Sport -. Per me è stato importante disputare la prima partita qui, è stato davvero speciale indossare questa maglia. Sono molto orgoglioso, non vedo l'ora di affrontare nuove sfide".