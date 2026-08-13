Luca Marchegiani, intervenuto sulle frequenze di Sky Sport, fa il punto della situazione sulla lotta Scudetto. Di seguito la sua analisi: "Non ci sono dubbi sul fatto che l'Inter parta ancora davanti a tutte le altre perché ha vinto l'ultimo scudetto e ha la squadra più completa. Altri club stanno cercando di avvicinarsi a Chivu ma spesso l'ultimo passo, quello che serve per colmare il divario, è anche quello più difficile", le parole raccolte dai colleghi di Tuttojuve.com.