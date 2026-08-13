Il Corriere dello Sport elogia oggi il lavoro fatto dalla Lazio per portare Davide Frattesi alla corte di Gattuso, nuovo allenatore dei capitolini. Un trasferimento a cui proprio il tecnico ha contribuito in maniera determinante. "Gli vanno attribuiti meriti speciali - si legge - con una telefonata ha sondato il terreno martedì, è diventato fertile nel giro di 24 ore grazie alla sua opera di convincimento. Determinante il rapporto creato in Nazionale, 5 gare insieme tra cui lo spareggio di Zenica (Frattesi entrò in corsa)".

"Frattesi fino a martedì era stato offerto al Newcastle, inutile fare paragoni tra la liquidità degli inglesi e le difficoltà di manovra della Lazio - si legge ancora -. Ha fatto la differenza la volontà del centrocampista. L'Inter lo ha accontentato accettando di venire incontro alle esigenze biancocelesti, non c'era altro modo per concretizzare il trasferimento. Ora è fremente l'attesa per il via libera definitivo. I colpi di scena, oggi, sarebbero un colpo al cuore".