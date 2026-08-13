Il futuro di Benjamin Pavard resta ancora in bilico. Il difensore francese, secondo Tuttosport, è ancora tra i giocatori che potrebbero lasciare l'Inter. Non ci sono alla base ragioni "comportamentali", stavolta. Dall'ambiente Inter assicurano che il giocatore è stato irreprensibile, in queste prime settimane della stagione e l'incidente della foto con Theo Hernandez mentre gioca a padel da infortunato è considerata un capitaolo chiuso dalla stessa società.

Non c'è stato nemmeno bisogno di un confronto interno allo spogliatoio, dove l'unica volontà è quella di convogliare le energie per competere ancora in vista dei prossimi obiettivi. Il problema, semmai, è economico. "Visto l’ingaggio di Pavard, da circa 5 milioni di euro netti sino al 2028, qualora dovesse arrivare un’offerta da 12-15 milioni per il cartellino dell’ex Marsiglia, questa verrebbe accettata, ma non più, come magari a inizio del mercato, perché il calciatore era fuori dal progetto, bensì per una mera questione economica. Troppo elevato, per una riserva - il titolare iniziale dell’Inter, sulla carta, resta Bisseck - l’ingaggio del trentenne, che però proverà proprio a stravolgere anche le gerarchie del trittico arretrato dei campioni d’Italia". In ogni caso, ad oggi, le chance di permanenza a Milano sono più elevate ogni giorno che passa.