Una volta definita la cessione di Davide Frattesi alla Lazio, l'Inter torna a spingere per Curtis Jones. Il centrocampista inglese è da diverse settimane e continua a essere il principale obiettivo in mediana della dirigenza nerazzurra. Secondo quanto riporta nel suo ultimo video YouTube Fabrizio Romano, però, ci vorrà ancora un po' di pazienza per capire l'esito della trattativa.

Le trattative si intensificheranno dalla prossima settimana in avanti, una volta che le operazioni Spence e Frattesi verranno completate del tutto. La cifra per arrivare a Curtis Jones potrebbe essere di 35 milioni: esclusi ulteriori sconti da parte dei Reds, che sono scesi dai 40 milioni richiesti nei primi mesi di mercato ma che difficilmente abbasseranno ulteriormente l'asticella. Il giocatore, dal canto suo, non ascolta altre offerte: vuole solo l'Inter. Su di lui c'era anche il Nottingham Forest, ma il giocatore ha chiesto al suo entourage di dare la priorità assoluta ai nerazzurri.