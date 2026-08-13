Il Vado Ligure scalda i motori in vista dell'inizio della stagione. Al termine della sfida amichevole vinta contro i corregionali del Sestri Levante, il giocatore dei savonesi Alessandro Di Munno ha rilasciato alcune dichiarazioni raccolte da Tuttocampo.it in vista della prima partita ufficiale della stagione contro l'Inter U23, incontro valido per i preliminari della Coppa Italia Serie C.

Vado Ligure, Di Munno lancia la sfida all'Inter U23

"Le amichevoli svolte sin qui sono state buone, ma adesso abbiamo il primo test ufficiale contro i nerazzurri. Siamo pronti per questa sfida".