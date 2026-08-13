Luis Henrique apre alla Roma. Il brasiliano ha dato la sua disponibilità al trasferimento nella Capitale e, secondo quanto riferito da Orazio Accomando, il dialogo tra tutte le parti coinvolte è entrato nel vivo. La Roma è interessata al giocatore e sta lavorando con l’Inter per trovare la formula giusta dell’operazione. L’obiettivo è arrivare a un’intesa complessiva da circa 25 milioni di euro, attraverso un’operazione impostata sul prestito con obbligo di riscatto. La volontà del calciatore rappresenta un elemento importante nella trattativa e può favorire la fumata bianca. Restano da definire gli ultimi dettagli economici e contrattuali, ma il confronto tra i club è aperto e prosegue con l’obiettivo di trovare la quadra. Luis Henrique, dunque, potrebbe presto cambiare maglia e rimanere in Serie A, questa volta con la Roma. Le prossime ore saranno decisive per capire se le parti riusciranno a raggiungere l’accordo definitivo sulla base dei 25 milioni complessivi.

Esclusiva: Inter, Luis Henrique ha dato la sua apertura al trasferimento alla Roma. Dialogo aperto tra tutte le parti coinvolte per trovare la quadra. Si può chiudere a 25M tra prestito e obbligo.@sportmediaset — Orazio Accomando (@OAccomando91) August 13, 2026