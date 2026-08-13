Grave tegola per il Monza, il quale perderà uno dei principali condottieri del proprio organico in vista dell'esordio stagionale in campionato contro l'Inter. Come riportato da Calciomercato.it, il capitano dei brianzoli Matteo Pessina ha subito un infortunio al ginocchio che non lascia ben sperare in vista delle prossime settimane. Il classe 1997 si sottoporrà nelle prossime ore agli esami strumentali per accertare i tempi di recupero, ma si teme un lungo stop. Ciò che è certo è che l'ex Atalanta non sarà presente contro i nerazzurri.

🚑 #Monza - Tegola per Juric che perde Matteo #Pessina per l’esordio in campionato contro l’#Inter. Da valutare l’infortunio al ginocchio del capitano, che rischia un lungo stop. Dopo gli esami strumentali si avrà maggiore chiarezza sui tempi di recupero @calciomercatoit pic.twitter.com/UJZEFHE5JK — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 13, 2026